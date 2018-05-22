Başkan Edebali Bereket sofralarına konuk oldu

İlçe sakinlerinin evlerine konuk olan, vatandaşlarla her fırsatta buluşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, paylaşmanın ve dayanışmanın mevsimi Ramazan ayında da Yıldırımlıların bereket sofralarına konuk olarak ekmeğini bölüşüyor. Güllük ve Beyazıt mahalle sakinleriyle iftarda oruç açan Başkan İsmail Hakkı Edebali, Yiğitler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla da sahur yaptı. Dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin şehri Yıldırım’da ilçe sakinlerinin sofralarına konuk olmaktan aynı lokmayı paylaşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Edebali, “Ramazan bereket ayı, paylaşma ayı ve rahmet ayıdır. Arınma ve nefis muhasebesinin yapılacağı mukaddes bir aydır. Bizler de yüzlerce Yıldırımlı olarak sofralarımızda kenetlendik. Bu bizim kültürümüzün de bir parçasıdır. Birbirimizin gönülleri arasında köprüler kuruyoruz. Cenab-ı Hakk, yapılan ibadetleri dergahında kabul buyursun” dedi.

Yıldırım’ı geçmişten aldıkları güç ile yarınların şehri haline getirmek için yürütülen çalışmaları tüm güçleriyle devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Edebali, “Ramazan, rahmetin, bereketin, kaynaşmanın, dayanışmanın iklimidir. Ramazan ayında yalnızca oruç ibadetini gerçekleştirmek yeterli değildir. Paylaşma duygularının artırılması, yardım isteyen insanların ihtiyacını anlamak için önemlidir. Kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin şehri Yıldırım’ı, dünün mirası olduğu kadar yarının emaneti olarak görüyor ve geleceğin Yıldırım’ını inşa etmek adına büyük riskler alıyoruz. Geleceğin Yıldırım’ına yakışır sosyal donatı alanları, engelli yaşam merkezleri, gençlik merkezleri, tematik parklar, şehir meydanları, kültür merkezleri, sosyal tesisler, kentsel dönüşüm alanları ile yaşanabilir şehir Yıldırım’ı inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.