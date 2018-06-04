Başkan Edebali ‘İdeal Gençlik Hareketi’ üyeleri ile bir araya geldi

Yıldırım Belediyesi’nin gençler arasında bireysel ve toplumsal farkındalıkları arttırmak için başlattığı İdeal Gençlik Hareketi farklı platformdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önce Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile bir araya gelen Gençlik Hareketi üyeleri, daha sonra ise huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu. Projenin ‘Şehrin Yönetimine Katıl’ bölümü kapsamında, Yıldırım Belediyesi Kentsel Planlama ve Tasarım Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 350 genç katıldı. Yıldırım’da 4 yıldır yürütülen projeler hakkında gençlere bilgi veren Başkan Edebali, “Muazzam bir kültür ve medeniyet birikimine sahip bir şehrimizin maalesef çok ciddi sorunları var. Yıllar boyunca süren göç ve bunun doğurduğu plansız yapılaşma sonucu şehrimizin büyük bir bölümü çöküntü bölgesi haline gelmiş. Sivil mimari unsurlarıyla, sosyal şehirleşme örnekleriyle, askeri mimari yansımalarıyla Kadim Osmanlı Medeniyetinin doğumuna beşiklik etmiş Yıldırım, yıllar boyunca devam eden plansız ve çarpık yapılaşma sonucu bu özellikleriyle değil, gecekondularıyla sosyal problemleriyle anılan bir şehir haline gelmiştir. Bizim buna seyirci kalarak gençlerimize böyle bir Yıldırım bırakma lüksümüz yok. Bundan dolayı ilçemizin yüzde 33’ünü kapsayan bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattık. Bir taraftan çarpık ve güvensiz yapıların yerine, planlı sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, yaşam standartları yüksek bir şehir inşa ediyoruz. Bunu da spor merkezleri, meydanlar, müzeler, gençlik merkezleri, tematik parklar gibi ilçemizin değerini arttıracak projelerle destekliyoruz. Gençlere yaşam standartları yüksek, ekonomisi güçlü, tarihi ve kültürel yapılarıyla ön planda olan bir şehir bırakacağız” ifadelerini kullandı.

"Ne mutlu ki size bu hareketin öncülüğünü yapıyorsunuz"

İdeal Gençlik Hareketi’ne gösterilen ilginin gelecek açısından birçok tereddütlerini ortadan kaldırdığını ve ümitlerini yeşerttiğini dile getiren Başkan Edebali, gençlerin üstlendikleri sorumlulukla, kendilerine yöneltilen asosyallik, teknoloji bağımlılığı gibi haksız ithamlara en güzel cevabı verdiklerini söyledi. Yardımseverlik, paylaşma, dayanışma gibi duyguların toplumun en önemli hasletleri olduğunun altını çizen Başkan Edebali, “İyilik ve kötülük bulaşıcıdır. Sizler yaptıklarınızın sadece bir sefere mahsus olduğunu düşünmeyin. Çevre temizliği yaparken, sahipsiz sokak hayvanlarını beslerken veya yaşlılara yardımcı olurken görenler sizin bu yaptıklarınızı örnek alacak. Onlar da başkalarına örnek olacak ve bu çok daha geniş kitlelere yayılacak. Ne mutlu ki size bu hareketin öncülüğünü yapıyorsunuz” diye konuştu.

Daha sonra gençler kendi öneri ve taleplerini sunarken, platform üyesi Abdullah Arvas’ın önerisiyle, huzurevi, engelli ve dezavantajlılarla buluşma gibi sosyal etkinliklere şehit aileleriyle bir araya gelme projesi de eklendi.

Huzurevi ziyaret edildi

Öte yandan, İdeal Gençlik Hareketi mensupları etkinlik takviminde yer alan ‘Huzurevi İftar ve Sohbet’ programı kapsamında Ali Osman Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Kendilerinin hatırlayan gençlerin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren yaşlılar, gençlerle hayat tecrübelerini paylaştılar. Gençler de sorumluluktan veya görevden ziyade mutlu olduklarını söylediler. Platform üyeleri ilerleyen günlerde fidan dikme, engellilerle buluşma gibi etkinliklere katılacak.