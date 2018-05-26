Başkan Edebali iş insanlarına projelerini anlattı

Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde ağırladığı iş insanlarına Yıldırım’da yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, kentsel dönüşümde toplumun tüm kesimleriyle istişarede bulunduklarını vurguladı. Yıldırım’ın kaderini değiştirecek projelerin ve yatırımların hızla sürdüğünü aktaran Başkan Edebali, “Yıldırım’ın geleceğini inşa etme yolunda hedefe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinde en üst seviyeye ulaşmak için mesai yürütürken, kentsel dönüşümden sosyal projelerle, kültürel çalışmalardan çevre hassasiyeti olan sürdürülebilir politikalarımızla sadece Bursa’da değil Türkiye’de örnek bir ilçe konumuna geleceğiz” dedi.

“Ortak aklın ışığında çalışıyoruz”

Kentsel dönüşümü vatandaşın içinde bulunduğu, toplumsal mutabakatın sağlandığı, ortak akılla yönetilmesi gereken çok aktörlü ve çok yönlü bir süreç olarak gördüklerini işaret eden Başkan Edebali, “Kentsel dönüşümü sadece fiziki dönüşüm olarak algılamamalıyız. Fiziki dönüşüm olduğu gibi hukuki, sosyal, kültürel, tarihi ve psikolojik gibi çok detaylı boyutlar da var. Dönüşümü planlarken tüm bu boyutları hesaplayarak çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden gönüllü dönüşümü esas alarak hayatları yenilemek çok önemli. Yıldırım’da şehir ve insan ekseninde bugünü ve yarını tasarlayarak bir dönüşüme imza atmayı hedefliyoruz. Kendi içimizde, birlikte el ele vererek iyi niyet çerçevesinde iş birliği gerçekleştirerek kadim şehrimizi geleceğe taşımak adına çalışacağız” diye konuştu.

“Şehrin kaderi değişiyor”

İlçede yürütülen vizyon projeler hakkında konuklarını bilgilendiren Başkan Edebali, “Kentsel dönüşümde planlama aşamamızı tamamlayarak uygulama dönemine geçtik. Mevlana-Ulus projemizde birinci etapta 850 konutu ve ticari alanları Ağustos döneminde, uzlaşma sağladığımız vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ardından projemizdeki diğer etaplarda temel atma işlemlerini gerçekleştirerek hemşehrilerimizin kısa sürede modern, güvenli ve yeni konutlara kavuşması için çalışacağız. Ankara Yolu’nun altında yer alan ve yıllardır devam eden plansız ve çarpık yapılaşma sonucu çöküntü bölgesi haline gelen Hacivat, Arabayatağı, Mevlana, Ulus, Çınaönü ve Yavuzselim mahallelerinin kaderi, yeni imar revizyonuyla değişecek. Vizyon projelerimizden Sular Vadisi ve Doğa Parkı’nı yaz aylarında hemşehrilerimizin kullanımına açarak benzersiz bir sosyal alanı şehrimize kazandırmış olacağız. Türkiye’nin en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’mizin kaba inşaatını neredeyse tamamladık. Dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış Naim Süleymanoğlu’nun adını verdiğimiz tesisin açılışını yine kendi ismiyle düzenleyeceğimiz uluslararası bir şampiyonayla gerçekleştireceğiz” dedi.