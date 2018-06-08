Başkan Edebali karne sevincine ortak oldu

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yiğitler Mustafa Dörtçelik İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte, miniklere karnelerini dağıtan Başkan Edebali, uzun ve yorucu bir eğitim maratonunu geride bırakan çocukları kutladı. Öğrencilerinin donanımlı nesiler olarak yetişmesi için adeta ömürlerini vakfeden öğretmenlere gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkür eden Başkan Edebali, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yoğun ve yorucu bir dönemi tamamladılar. Bu sadece öğrencilerin değil biz velilerin de karnesi. Dolayısı ile başarı veya başarısızlık sadece çocuklarımızın değil ailelerindir. Her şeyden önce bir veli olarak, ailelere çocuklarının karneleri ile ilgili anlayışlı olmalarını, başarılı olamayan çocuklarımıza tepki göstermek yerine bu başarısızlığı başarıya dönüştürecek yolları aramalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarımıza gelince, onlar iyi bir tatili fazlasıyla hak etti. Onların bu tatili en iyi ve verimli bir şekilde geçirebilmeleri için 6 farklı branşta yaz spor okullarının yanı sıra farklı etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

Yıldırım’da çocukların öncelikli hizmet grubunda yer aldığını da hatırlatan Başkan Edebali, “Bizlere yarınlarımızın emaneti olan yavrularımızın donanımlı, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. 4 yıllık görev süremiz boyunca 159 okulda tadilat işlemi yaptık. Yıldırım için hazırladığımız yeni imar düzeni ile ilçemize 30 yeni okul alanı kazandırdık. Yine Alo Tiyatro, Şehir Pasaportu gibi projelerle öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitime sağladığı desteklerden dolayı Yıldırım Belediyesi ve Başkan Edebali’ye teşekkür eden Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ise öğrencilere seslenerek, “Sadece derslerde başarılı olmak, iyi bir geleceği tek başına sağlamaz. Eğitimin yanında herhangi bir spor branşı ya da kültür sanat dalında kendinizi geliştirirseniz, her yıl mezun olan yüz binlerce öğrenci arasında fark oluşturursunuz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi şekilde eğitim alması için başta anne ve babalarımız olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.