Başkan Edebali Sudan heyetini ağırladı

Akademik eğitim konularında bilgi almak ve resmi kurumların tecrübelerini edinmek için Türkiye’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Sudan heyeti, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye misafir oldu. Türkiye Afrika Medeniyet Köprüsü Projesi çerçevesinde Başkan Edebali, İstanbul ve Bursa etaplarından oluşan ziyaretler gerçekleştiren Sudan Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Bakanlığı Zekat Odası Genel Sekreter Yardımcısı Balla Elsadıg Abdelrahman ve beraberindeki 20 kişilik heyeti makamında ağırlayarak Yıldırım’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sudanlı misafirleri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Edebali, “Öncelikle Sudanlı misafirlerimize ve tüm İslam Alemi’ne, rahmet ve bereket iklimi olan Ramazan ayının hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek günlerde İsrail’in mazlum Filistinli kardeşlerimize yaptığı zulmü de şiddetle kınıyorum. Sudanlı kardeşlerimizle Türkiye olarak büyük bir duygu birliğimiz var. Geçmişte çok güçlü oluşturulan bağlarımızı, gerçekleştirdikleri ziyaretleriyle daha da pekiştirerek geleceğe taşıyacağız. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yıldırım şehri hakkında Sudanlı heyete bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Kadim medeniyetimizin önemli şehirlerinde olan Yıldırım ilçemiz, ismini Osmanlı’nın dördüncü padişahı olan Yıldırım Bayezid’den alıyor. İlçemiz 750 binlik nüfusuyla Bursa’nın ikinci büyük şehri olup, Türkiye’nin 52 ilinden de fazla nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Balkanlardan, Kafkaslardan, Türkiye’nin 80 ilinden insan ilçemizin kültür mozaiği yapısını oluşturuyor. Yeşil Türbe, Emirsultan Cami, Yıldırım Külliyesi ve Cumalıkızık gibi tarihi yapılar ilçemizde bulunuyor. Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk. Bu sıcak dostlukların gelişmesi ve ülkeler arası kardeşlik köprülerinin güçlendirilmesi için temaslarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yıldırım’da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sudan Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Bakanlığı Zekat Odası Genel Sekreter Yardımcısı Balla Elsadıg Abdelrahman, “Öncelikle bizleri bu mübarek topraklara ve sıcak insanlara kavuşturan Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun. Yıldırım Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Edebali ile bir araya gelmekten şeref duyuyoruz. Türk halkını ve Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye’ye geliş amacımız akademik eğitimler hakkında bilgi almak, gezi ve ziyaretler gerçekleştirmekti. Bunun ilk ayağı olan İstanbul’da bazı ziyaretler yaparak mübarek topraklara, Yeşil Bursa’ya geldik. Belediyecilik çalışmalarının çok ilerlediğini, çok geliştiğini gördük. Bu tecrübelere ortak olmak ve Sudan’a taşımak için belediye ziyaretleri gerçekleştirerek işin ayrıntılarını, yapılan hizmetleri öğrenip ülkemize taşımayı arzu ediyoruz. Türkiye’nin birçok alanda İslam dünyasına liderlik yapmasını çok önemsiyoruz. İslam Alemi’nin önderi olarak çok daha ileriye ve yükseklere ulaşmanızı temenni ediyoruz” diye konuştu.