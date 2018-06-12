Başkan Edebali’den gençlere ‘teknoloji’ uyarısı

Başkan Edebali, gençlere teknoloji konusunda da uyarılarda bulundu.

Yıldırım Belediyesi’nin gençler arasında bireysel ve toplumsal farkındalıkları arttırmak için başlattığı İdeal Gençlik Hareketi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda düzenlenen, projenin ‘Şehrin Yönetimine Katıl’ bölümü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe 300 genç katıldı.

"Hedeflerinizin peşinde koşun"

Hiçbir başarının erişilmeyecek kadar yüksek olmadığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yeter ki inanalım, yeter ki bunun için çaba sarf edelim ve çalışalım. Hedefleriniz umut etmek, hayal etmek ve bu uğurda çalışmak olsun. Çalıştığınız zaman önünüze hayal edemeyeceğiniz kadar fırsatlar, pencereler çıkıyor. Yeter ki inisiyatif, sorumluluk alın. Özünüzü kaybetmeyin, değerlerinize bağlı olun. İyi iletişim kurun. İletişim hayatın her alanını kapsar. Bu projeyi hayata geçirmemizin sebeplerinden bir tanesi de gençler arasındaki iletişimsizlik. Gençler bir araya gelemiyor. Bir araya gelmemizi engellemek için her türlü faktör var. Oyun oynayacaksanız internette oynuyorsunuz, arkadaşınızla yüz yüze değil sosyal medya aracılığı ile görüşme yapıyorsunuz. Bizim bu teknoloji çağına mahkum olmamamız lazım. Projeyi gerçekleştirmemizin diğer bir sebebi ise Yıldırım, nüfusu 750 bin olan çok büyük bir ilçe. Türkiye’nin 52 ilinden daha büyüğüz. Çok muazzam bir kültürel çeşitliliğimiz var. Balkanlardan, Kafkaslardan, 80 ilden insanımız var. Bu çok önemli bir zenginlik bizim için. İşte o gençlerin, o çok çeşitliliğin gençlerinin burada şehre aidiyeti de sağlayacak bir yaşam felsefesi ile pekiştirilmesi Yıldırım’daki gençlerin rekabeti açısından, Yıldırım’ın eğitim kalitesini daha yukarıya çekmek açısından oldukça önemli" diye konuştu.

Engellilere destek

Öte yandan engellilerle Yıldırım Belediyesi Cazibe Merkezi’nde bulunan starparkta buluşan platform üyeleri, engellilerin doyasıya eğlenmesi için kendilerine destek oldu. Önümüzdeki günlerde, dezavantajlı gruplarla buluşma, çevre temizliği, fidan dikme gibi sosyal etkinlikler düzenleyecek olan üyeler, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile bir araya gelerek projeleri ve önerileriyle ilçenin yönetimine aktif katılım sağlayacaklar. Platforma dahil olarak sosyal etkinlikleri tamamlayan gençler arasından 165 kişi ise gezi turları ile ödüllendirilecek. Ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek geziler kapsamında 30 genç İspanya Endülüs turu, 45 kişi Balkan turu, 45 kişi Karadeniz turu, 45 kişi ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu turları ile ödüllendirecek.