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14 Nisan 2017 12:50

Başkan Edebali’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için okuduğu şiir tıklanma rekorları kırıyor

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için okuduğu şiir sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

Başkan Edebali’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için okuduğu şiir tıklanma rekorları kırıyor

14 Nisan 2017 12:50


Başkan İsmail Hakkı Edebali’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için okuduğu şiir sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Bir haftada 1 milyon 10 bin kişi tarafından izlenen şiirin etkileşim sayısı ise 2 milyon 235 bini aştı. Seslendirdiği şiire duyulan ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Başkan Edebali, “Bu paylaşımımızın kısa süre içerisinde bu kadar büyük bir kitleye ulaşması, milletimizin demokrasisine, iradesine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığının göstergesidir” dedi.


Anayasa değişikliği referandumu ile ülkenin tarihinin değişeceğini, Türkiye’nin stabilize yoldan çıkarak otobana gireceğini söyleyen Edebali, “Milletimiz kendi geleceğini tayin etmek için sandığa giderek tercihini ortaya koyacak. Ancak bu süreçte birileri politik bir karartma uygulayarak, ‘diktatörlük’ gibi korkulu sözlerle insanlarımızın zihnini bulandırmaya çalışıyor. Biz de milletimize 16 Nisan’da ‘tek adam’ rejimin değil, millet iradesinin önünün açılacağını anlatmak istedik. 16 Nisan’da bir tarafta vatandaşlarımızın zihnini bulandırıp, oluşturdukları korku imparatorluğu ile vesayet sisteminin devamını isteyenler, diğer tarafta ise milletten aldığı güç ile Türkiye’yi 2023 gibi 2071 gibi vizyonlar ile dünya devleti haline getirmek isteyenler var. Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletin seçtikleri millete hizmet ederken, milletin seçmedikleri, tanımadıkları ise darbe yaptı. Milletimizin sandıkta bu ayrımı en iyi şekilde yapacağından hiç şüphemiz yok. Bugüne kadar olduğu gibi 16 Nisan’da da millet gereğini yapacaktır” diye konuştu.




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