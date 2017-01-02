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02 Ocak 2017 15:32

Başkan Edebali’ye başarı belgesi

Başkan Edebali’ye başarı belgesi

02 Ocak 2017 15:32

Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yi başarı belgesi ile taltif etti.
Belediyeye verilen görev ve hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, vatandaşla diyaloğun gelişmesi ve kentsel dönüşüm konusunda gösterilen çalışmaları sebebiyle Başkan İsmail Hakkı Edebali’ye Kaymakam Mehmet Aydın tarafından başarı belgesi takdim edildi. Geride kalan yaklaşık üç boyunca Yıldırım’ı insanların yaşamaktan mutluluk duyacakları bir şehir kimliğine kavuşturmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Edebali, “İlçemizde daima insana dokunmayı, hemşehrilerimizin kederleri ve mutluluklarını paylaşmayı ilke edindik. Vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşama arzularına cevap vermek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetlerimizin yanında, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla her kademede alternatif hizmetler üreterek; çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerimizden yaşlılarımıza ulaşarak, dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulayarak büyük Yıldırım ailesinin mensubu olmaktan mutluluk duyacağı Yeni Yıldırım’ı el birliği ile inşa ediyoruz” diye konuştu.
Birlikte yürütülen çalışmalar süresince Edebali’nin daima vatandaşların memnuniyeti için çaba gösterdiğini aktaran Kaymakam Mehmet Aydın, “Başkanımızın göreve geldiği günden itibaren Yıldırım’da altyapıdan üstyapıya, sosyal çalışmalardan kültürel ve sportif faaliyetlere kadar büyük bir değişim yaşanmaya başladı. İlçemiz, çehresi modern kimliğe büründü” ifadelerini kullandı.



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