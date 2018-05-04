Başkan Edebali’ye engelli şampiyon basketçilerden ziyaret

Türkiye Tekerlekli Sandalye Bölgesel Lig’de namağlup şampiyon olan Bursa Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü Başkanı Recep Tak, sporcular Umut Gürpınar, Süleyman Çokadar, Recep Aktaş, Eyüp Kurt ve Hasan Berk Tütüncü şampiyonluk kupasıyla birlikte Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yi makamında ziyaret etti. 2017’de kurulduğu ilk sene içerisinde 32 takım içerisinde ilk 8 takım arasına girerek play-off maçları oynayan Bursa Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü, oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Sporcuları ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Edebali, gösterilen başarıdan dolayı tebrik ederek, “Engelleri yıkarak hayata sporla tutunan bu kardeşlerimizin gösterdiği başarı tüm engelli insanlarımıza azmin sonucunda neler başarabileceğinin en güzel göstergesidir” dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak dezavantajlı grup arasında yer alan engellilerin öncelikli hizmet grupları arasında yer aldığını belirten Edebali, “Beşeri sermayemizin en önemli odak noktası gençlerimiz ve ağırlıklı olarak dezavantajlı kesimlerimiz. Bizler de spor şehri Yıldırım vurgusuyla yaptığımız hizmetlerde engelli vatandaşlarımızın sporla uğraşmalarına önem veriyoruz. Engelli vatandaşlarımız için yürüttüğümüz çalışmalarla onları hayata bağlıyor, hedeflerini, ideallerini gerçekleştirerek başarılarını ortaya koyacak projeler hazırlıyoruz” diye konuştu.

Yıldırım’a Türkiye’nin en büyük spor kompleksini de yaptıklarını hatırlatan Edebali, “İnanıyorum ki namağlup şampiyon olan Bursa Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü, 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde nice başarılara imza atacaktır. Başkanımızı ve değerli sporcularımızı tebrik ediyor şampiyonlukların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.