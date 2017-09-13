Başkan Güncü KTSO adaylığını açıkladı

Başkan Güncü, yaptığı açıklamada, 4 yıllık görev süresince yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Yönetim kurulu olarak 4 yıl önce göreve geldiğimizde kendimize ciddi bir çalışma planı hazırlamıştık. Bugün itibariyle baktığımızda dönem hedeflerimizin büyük bölümünü gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize fayda anlamında çalışmalar sürdürüyoruz. KOSGEB Karacabey Temsilciliği ile İŞKUR temsilciliğini odamızda faaliyete geçti. Hizmeti üyelerimizin ayağına getirmekten mutluyuz. Ayrıca Karacabey’imizin geleceğini bugünlerden şekillendirme adına Uludağ Üniversitemiz ile birlikte ticaret ve sanayiden tarım ve hayvancılığa, şehirleşmeden sosyo kültürel yapıya, eğitimden çevre konularına kadar değişik başlıklarda arama toplantıları ve çalıştaylar düzenledik. Karacabey’in güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun fırsatlarla eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı hedefleyen sistematik bir eylem planı hazırlanması, Karacabey’in gelecek vizyonunun belirlenmesi maksadıyla Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu ve Karacabey Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından 2015 yılı sonunda “Karacabey Sempozyumu” düzenledik. Sempozyumun sonuçlarını kitap halinde yayınladık. Çalışmamızın Karacabey’in ve bölgenin geleceğine ışık tutacağına inanıyoruz. Odamızın iç işleyişi kapsamında kurul toplantılarımızı düzenli olarak gerçekleştirdik. Üyelerimiz ile her zaman yakın ilişki içinde olmaya azami özen gösterdik. Vergi, ihracat gibi alanlarda başarılı üyelerimizi ödüllendirdik. Gönül rahatlığı içinde şunu söyleyebilirim ki dolu dolu bir 4 yıl geçirdik” şeklinde konuştu.