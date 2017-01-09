Başkan hayvanlara yem dağıttı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, karda aç kalan hayvanlar için seferber oldu.

Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren ekiplerin yanında olan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, soğuktan etkilenen hayvanları unutmadı. Kurtulan, karla kaplı arazilerde hayatta kalma mücadelesi veren hayvanlara yem dağıttı. Son yılların en yoğun kar yağışına rağmen günlük hayatın aksamadığını söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, eşi Necibe Kurtulan ile birlikte mahalle mahalle gezerek, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara 150 kilo mama dağıttı.

Belediye Sokak Hayvanları Merkezi aracılığı ile can dostlarının kış aylarında beslenme ihtiyacının karşılanması için çalıştıklarını belirten Sadi Kurtulan, "Sokağa ve kırlara bırakacağımız bir kap su ve bir kap yemek hayvanların hayatta kalmasını sağlayacaktır. Bütün hemşerilerimizi hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.