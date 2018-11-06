Başkan hedefi tutturdu

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi içinde oluşturan ‘Engelsiz Dart Alanı'nın açılışında atış yapan Başkan Alinur Aktaş, hedefi tutturmayı başardı.

Engelli sporcuların antrenman yapabileceği ve müsabakalarını oynayabileceği ‘Engelsiz Dart Alanı' açıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Müzeyyen Yıldırım, Türkiye Bowling, Bocce Dart Federasyonu Bursa Dart İl Temsilcisi Mevlüt Arslan, Milli sporcu Dart Antrenörü Nihat Demir ile engelli vatandaşlar katıldı. Alinur Aktaş, açılışı gerçekleştirilen alanın Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Dart sporunun son yıllarda ciddi ilgi gördüğüne işaret eden Aktaş, “Biz bu güzel mekân içerisinde daha farklı neler yapabiliriz noktasında çalışmalar yaptık. Dart sporu son yıllarda ciddî şekilde yayılmaya başladı. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kardeşlerimizin engellerini ortadan kaldırarak yeniliklerle buluşturmak istiyoruz. Kültürle, sanatla, sporla buluşturmak ve nihayetinde maksadımız onların hayatlarını kolaylaştırmak. Engelsiz Dart Alanımızı Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi ve Türkiye'nin ilk engelli Dart Antrenörü Nihat Demir ile faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu alan engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunacak ve onlara yeni bir değer katacak. Aynı zamanda Türkiye'de ilk olan bu alan başka şehirlerde yaygınlaşır ve engelli sporcularımız karşılıklı müsabakalarını gerçekleştirir” diye konuştu.

Konuşmasının ardından, Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Müzeyyen Yıldırım, Türkiye Bocce, Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği ve Antrenör Nihat Demir'e yapmış oldukları destek ve katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Aktaş, Meksika'da düzenlenen Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye Ampute Futbol Milli takımını başarısından dolayı tebrik etti. “Türk Bayrağı'nı dalgalandıran ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden herkese yürekten teşekkür ediyorum” diyen Başkan Aktaş, “Ampute Futbol Milli takımımız önemli bir başarıya imza attı. Takımımızın gösterdiği bu başarı gölgede kalıyor. Bu yabana atılmayacak bir başarıdır. Takımımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Müzeyyen Yıldırım ve Türkiye Bocce, Bovling ve Dart Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Mevlüt Arslan ise engelli sporcuların kullanabileceği bu alan nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Hedefi tutturdu

Konuşmaların ardından eline dart alan Başkan Aktaş, ilk atışları da kendisi yaptı. Şartları eşitlemek için sandalyeye oturup atış yapan Başkan Aktaş, millî sporcu Dart Antrenörü Nihat Demir'in de verdiği taktiklerle hedefi tutturmayı başardı. Engelli gençlerin atışlarını da izleyen Başkan Aktaş, tören sonunda sporculara çeşitli hediyeler verdi.