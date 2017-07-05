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05 Temmuz 2017 18:19

Başkan İncirli sakinleriyle kahvaltıda biraraya geldi

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, İncirli mahallesi sakinleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya gelip vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Başkan İncirli sakinleriyle kahvaltıda biraraya geldi

05 Temmuz 2017 18:19


Kahvaltının ardından Çelik, İncirli muhtarı ve vatandaşlarla birlikte, uzun yıllar okul olarak kullanılan, ancak son dönemde atıl durumda bulunan okul binasını ziyaret etti. Okul binasının yeniden faaliyete geçmesi talebinde bulunan vatandaşlara, en kısa zamanda binanın okul olarak faaliyete geçeceğini aksi durumunda ise farklı şekillerde değerlendirilerek mahalle halkının hizmetine sunulacağını müjdesini veren Çelik, daha sonra futbol sahası ve piknik alanı olarak kullanılan Sarıkız Mevkiini ziyaret etti. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, futbol sahasının Belediye teknik ekibi tarafından projelendirilerek, hem spor alanı hem de hıdrellez şenlikleri gibi sosyal ve kültürel projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak şekilde düzenleneceğini belirtti. Çelik, Çınar çeşmesinin bulunduğu Sarıkız piknik alanının da çevre düzenlemesi yapılarak, İncirli Mahallesine turizm anlamında değer katacağını ifade etti.


İncirli Mahallesi sakinlerinin büyük çoğunluğunun büyükbaş hayvan taleplerini alan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ile görüşme gerçekleştirileceğini söyleyerek, ilçenin kalkınması için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.




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