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Başkan Işık esnafla kahvaltıda buluştu

Bursa’nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sabahları esnaf buluşmalarına devam ediyor.

Bursa'nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sabahları esnaf buluşmalarına devam ediyor.


Başkan Mustafa Işık, sabahın bereketini esnaflarla paylaşmaya devam ediyor. Sabahları esnaflarla kahvaltı yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Merkez Camii çay ocağında birlikte kahvaltı yaptığı esnafların talep ve şikâyetlerini dinledi. Işık, “Gürsu'nun gelişmesi için bütün dinamikleri harekete geçirerek en sağlıklı çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bu maksatla esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz sabah sohbetlerimizde ilçemiz için istişarelerde bulunuyoruz. Bütün hizmetleri hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirerek yönlendiriyoruz. Sabahları birlikte yaptığımız kahvaltılarda, ilçemiz için yapılması gereken çalışmaları istişare etmiş oluyoruz. Sohbetlerimize konu olan olumsuzlukları yerinde inceleyerek meseleleri çözüme kavuşturuyoruz” dedi.


Başkan Işık, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Ak Parti yetkilileri ve muhtarların iştirakiyle yapılan toplantının ardından ilçe merkezinde incelemelerde bulunurken, metruk bir binanın yıkımını da takip etti.

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