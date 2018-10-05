Başkan Işık her hafta bir mahalleyi dinliyor

Her cuma sabahı düzenlenen 'Sabah Sohbetleri' isimli halk günleri bu hafta Yenidoğan Mahallesi'nde yapıldı. Birlik ve beraberliğin artması, vatandaşlarla kucaklaşmak maksadıyla tertiplenen buluşmalar ilgi görüyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın katılımıyla, iki yıldır her hafta cuma günü sabah kahvaltısı için farklı bir mahallede vatandaşlar ile buluşarak, şikayet, öneri ve isteklerini yerinde görerek anında çözüm bulmak için düzenlediği "Sabah Sohbetleri" etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşlarla beraber simit, zeytin ve çayla kahvaltı yapan Başkan Mustafa Işık, "Yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız esnafla buluşma kahvaltımız,bugün de Yenidoğan Mahallemizde devam etti. Sorunları ve sıkıntıları yerinde görerek, burada vatandaşımızla sohbet ederek, anında yerinde çözüyoruz. İki yıldan beri başarılı bir şekilde giden programımız, bugün de Yenidoğanlı kardeşlerimizle beraber toplantı yaptık. Onlardan gelen istek ve talepleri de toplantımız bittikten sonra da yerinde görerek inşallah kısa sürede sonuçlandıracağız" diye konuştu.