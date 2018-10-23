Başkan Işık pazarın nabzını tuttu

Bursa'nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, pazar yerini denetledi.

Gürsu Kapalı Pazarı'nda incelemede bulunan Başkan Mustafa Işık, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Mustafa Işık, “Tarım alanında dünya çapında ürünleriyle ön plana çıkan Gürsu'muzun pazarları ürünlerinin çeşitliliği ve kalitesiyle öne çıkmakta. Tarım şehri olan ilçemizin pazarlarında hemşehrilerimizin rahatça alışveriş yapabilmesi için gerekli şartları sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sürecin olumsuz etkilerinin ilçemiz pazarlarına yansımamasını için denetimlerimiz sürüyor” dedi.

Pazar esnafıyla ve alışverişe gelen vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Işık, esnafın taleplerini dinledi ve onlarla birlikte satış yaptı.