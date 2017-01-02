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02 Ocak 2017 16:27

Başkan Kurtulan’a Öneş’ten ziyaret

Başkan Kurtulan’a Öneş’ten ziyaret

02 Ocak 2017 16:27

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürü Erkut Öneş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
İstanbul’daki hizmetinin ardından Bursa’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine başlayan Erkut Öneş, tanışma ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile bir araya geldi. Öneş’i makamında misafir eden Başkan Kurtulan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin sosyal devlet adına son yıllarda büyük bir mesafe kat ettiğini söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, "Günlük yaşamı kolaylaştıran sosyal hizmetlere belediye olarak bizlerde her türlü desteği veriyoruz. Bu hizmetlerin el birliği ile daha da yaygınlaşacağına inanıyorum" dedi.
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Erkut Öneş ise Mustafakemalpaşa’ya sosyal hizmet merkezi ve huzur evi kazandırmak istediklerini belirterek, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.



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