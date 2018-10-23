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Başkan mesaisine sokaklarda başlıyor

Bursa’nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, sabah mesaisine sokaklarda vatandaşları ziyaret ederek başlıyor.

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, sabah mesaisine sokaklarda vatandaşları ziyaret ederek başlıyor.


Uzun süredir saha çalışmalarına devam eden İznik Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri mahalle ve sokakları dolaşarak zaman zaman vatandaşların evlerine misafir oluyor. Ziyarette ekipler vatandaşlara sorular yönelterek dilek ve şikâyetlerini dinleyip rapor ediyor. Belediye Başkanı Osman Sargın da her fırsatta bu ekiplere refakat ederek vatandaşların evine ve iş yerlerine konuk oluyor.


Sabah saatlerinde saha çalışması için esnafları ve vatandaşları ziyarete çıkan ekip ile birlikte mesaisine sokakta başlayan Başkan Osman Sargın, vatandaşla iç içe olmanın önemine vurgu yaptı. Ekipler tek tek esnafları ziyaret edip dilek ve şikâyetlerini formlara işlediler. Osman Sargın da aciliyet gerektiren konuları yerinde halletti.


Başkanı Osman Sargın, “Her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızla bir aradayız. Mesaimize sokaklarda başlıyoruz. Belediye binamızdan çıkarak ilk mesaimize esnaflarımızı ziyaret ederek başladık. İletişim Merkezi ekiplerimizle birlikte ziyaret ettiğimiz iş yerlerinde gerek işveren ve gerekse de işçi kardeşlerimizi dinledik. İş yerlerine misafir olduk. Çaylarımızı içtik, hasbihâl ettik. Ben güler yüzleri, misafirperverlikleriyle bizleri karşılayan bütün esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol ve hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

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