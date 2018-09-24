Başkan Özkan, Bursa protokolüne Karacabey'deki projeleri anlattı

Heyet, Karacabey Belediyesi tarafından hazırlanan Uluabat Gölü'ndeki 80 dönümlük Ada Uluabat projesi alanını inceledi. Özkan, bilhassa Uluabat'ın eşsiz manzarası ve mevkii itibariyle oldukça avantajlı durumda olduğunu belirterek, projenin Bursa için önemine dikkat çekti. Planlanan sosyal alanlar ve turizm faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, doğa turizmine yönelik bölgeye yeni bir soluk getirileceğini söyledi.

Heyetin bir sonraki durağı Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Burada dansçı ayıların kurtarılması maksadıyla 1990'lı yıllarda açılan ve günümüzde ülke sınırları içerisinde yaralı tüm ayıların ıslah edilmesini sağlayan merkezin 60'tan fazla boz ayıya ev sahipliği yaptığı belirtildi. Ardından longoz ormanlarına geçen heyete, orman içerisinde Karacabey Belediyesi tarafından yürütülen turizm faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Bu konuda belediyenin bölge dokusuna uygun hareket ettiği ve projenin hayata geçtikten sonra doğa ve turizme büyük katkısı olacağının altını çizildi.

Ormandaki kontrolsüz ziyaretin son bulmasının önemli olduğunu belirten Vali Küçük, bölge halkının da projeye entegre edilmesinin projeyi daha diri tutacağının önemine vurgu yaptı.

Başkan Özkan, “Belediye olarak hazırladığımız projenin asıl gayesi longozu korumak. Projeyi turizmi ikinci planda tutarak hazırladık. Projenin uzun yıllar sürmesi için Bayramdere ve Boğazköy mahallelerinde bulunan yerel halkı da dahil edeceğiz. Giriş çıkışları güvenli ve kontrollü hale getireceğiz ve hayvancılık faaliyetinin sürdürülmesini sağlayacağız” dedi.

Heyet son olarak Yeniköy ve Malkara'da bulunan sosyal alanları ve konaklama alternatiflerini gezdi. Projelerde Malkara, Yeniköy, longoz ve sahil projesinin birbirine entegre yürütüldüğünü ifade eden Başkan Özkan, heyete bu yerlerde düşülen alanlarla ilgili bilgiler verdi.