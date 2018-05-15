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15 Mayıs 2018 15:28

Başkan Özkan Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, çiftçinin refah düzeyini artırıcı proje çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve bu yöndeki girişimlerini de kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Özkan Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı

15 Mayıs 2018 15:28


Başkan Özkan mesajında, Karacabey’in Türkiye’nin en önemli tarım topraklarına sahip olduğunu ve tarım ve hayvancılık konusunda pek çok teknolojik yeniliğin ilk kez uygulanması sebebiyle de ‘öncü’ konumda olduğuna vurgu yaptı. Göreve geldikleri ilk günden bu yana, seçim beyannamesinde yer aldığı şekilde ‘Nerede Tarım Orada Varım’ sloganı ile hareket ettiklerini belirten Başkan Özkan, "Tarıma dayalı sanayinin öncelikli olduğu bir ekonomisi olan ilçenin, bu özelliğinin geliştirilmesi adına sayısız projeler geliştirdik. Susurluk Şeker Fabrikası’nın yeniden açılması ve pancar kotalarının artırılması konusundaki başarıların da bunun en güzel kanıtıdır. Tarım ve hayvancılık konusunda çiftçi refahına katkı sunacak her türlü proje ve girişimleri de kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.




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