Başkan Özkan: "Eğitime Olan Desteğimiz Sürecek"

Özel Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret ederek, bölgede yürüttükleri eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gıyasettin Bingöl, Karacabey’de yürüttükleri çalışmalarda, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi için Başkan Ali Özkan’a teşekkür etti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Tüm eğitim kurumlarının yanında olmayı ve eğitime destek vermeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerin, tüm yönlerden donanımlı olması adına yürürlüğe koyduğumuz projeler, önümüzdeki dönemde de ses getirecek. Bu sebeple, kutsal bir görev yerine getiren eğitim camiamıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.