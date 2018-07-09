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09 Temmuz 2018 15:31

Başkan Özkan verdiği sözü tuttu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, down sendromlu Miran Dinç’e verdiği sözü tutarak doğum gününe katıldı.

Başkan Özkan verdiği sözü tuttu

09 Temmuz 2018 15:31


Down sendromlu genç kız Miran Dinç, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında temsili olarak Belediye Başkanı Ali Özkan’ın koltuğuna oturmuştu. Başkanlık koltuğuna oturan Miran Dinç, Başkan Ali Özkan’dan doğum gününe katılmasını istemiş ve sözünü almıştı. Verdiği sözü unutmayan ve yerine getirmek için aldığı doğum günü pastasıyla Miran’ın evine giden Başkan Özkan, “Miran’a doğum gününde geleceğim diye söz vermiştim ve geldim. Allah Miran’a sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler versin. Genç kızımız Miran’ın gözündeki sevinç ışığını görmek beni çok mutlu etti. Toplumumuzda down sendromlu bireylerin bizim bir parçamız olduğunu, eğitilebilir olduğunun bilinciyle hareket edilmeli. Belediye olarak biz, sosyal sorumluluk projelerinde bu bilinçle hareket ediyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla down sendromlu bireylere özen gösteriyoruz ve bu vatandaşlarımızın toplumda yer edinmelerini sağlıyoruz” dedi.


Miran Dinç’in annesi Gülfer Dinç ise “Miran, Belediye Başkanı Ali Özkan’ın geleceğinden dolayı duyduğu sevinçten 2 gündür uyumuyor. Onun buraya geldiğini görmesiyle birlikte çok heyecanlandı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Daha sonra Belediye Başkanı Ali Özkan, down sendromlu genç kız Miran Dinç ve ailesiyle birlikte doğum günü pastasını kesti.




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