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29 Ağustos 2018 13:42

Başkan salçaya kürek salladı

Bursa’nın İznik ilçesinde kadınlar kışlık salçalarını hazırlamaya başladı.

Başkan salçaya kürek salladı

29 Ağustos 2018 13:42


Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski gelenekleri devam ettiriyor. İznik’te ev hanımlarını salça telaşı sardı. Belediye Başkanı Osman Sargın, kışlık salça hazırlayan Zeynep Can’ı ziyaret ederek, salça kazanının başına geçti. Sargın, eline küreği alarak, salça karıştırdı.


Kasalarla alınan domatesler temizlenip kesildikten sonra odun ateşinde uzun kaynatılıp makineden geçirilip tekrar kaynatılarak salça haline getiriliyor. Ev salçasının hem sağlıklı hem leziz olduğunu söyleyen Zeynep Can," Salça zor ve zahmetli bir iş. Ateşin önünde kazandaki domatesleri karıştırmak yorucu oluyor. Salça yapıldıktan sonra yorgunluğumuzu unutuyoruz. Odun ateşinde yapılan salçanın tadı bir başka oluyor. Yaptığımız ev salçasını yemeklerde kullandığımız gibi kahvaltıda da yiyoruz " şeklinde konuştu.




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