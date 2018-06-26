Başkan Sargın: Yetim gülerse dünya güler"

Makedonya Üsküp El-Hilal Derneği gözetiminde Türkiye’ye gelen Üsküplü 45 yetim öğrenci, İznik gezisine Belediye Başkanı Osman Sargın’ı ziyaretiyle başladı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Üsküplü gençleri İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezinde ağırladı. Türkiye’nin 81 milyon nüfuslu güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Başkan Sargın, ülkemizin Balkanlarla yoğun diyaloğunun bulunduğunu belirtti.

Gençlerin İznik’te de yabancılık çekmeyeceğini, hatta kendilerini evlerinde gibi hissedeceklerini ifade eden Başkan Sargın, “Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve gönül coğrafyamızın olduğu yerlerle yoğun diyalog halinde. Bizler de bu dostluk bağlarını geliştirerek devam ettireceğiz. Makedonya’daki tüm gençlerimizin İznik’i tanımalarını isterim” diye konuştu.

El-Hilal Derneği Üsküp Şube Başkanı Fatmir Murteza ve Başkan Yardımcısı Hafız Sabit, örnek konukseverliğinden dolayı Başkan Sargın’a teşekkür etti. Üsküplü öğrencilerden Ilajda Isenovska, çok farklı ve güzel bir gezi yaptıklarını, tarihi yerleri gördüklerini anlatırken, Rejhan Sefa da İznik’in tarihi ve kültürel birikimi görmenin heyecanını yaşadıklarını anlattı.

Ziyaretin sonunda konukları ile İznik Gölü kenarında çay sohbeti yapan Başkan Sargın ziyaret dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.