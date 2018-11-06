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Başkan Sargın zeytin alım merkezlerini ziyaret etti

Bursa’nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Boyalıca ve Tacir mahallelerinde zeytin alım merkezlerini ziyaret ederek çiftçiler ile bir araya geldi.

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Boyalıca ve Tacir mahallelerinde zeytin alım merkezlerini ziyaret ederek çiftçiler ile bir araya geldi.


Bölgenin en iyi zeytinlerinin yetiştiği İznik'te birçok çiftçi mahsullerini toplayarak satış yerlerine götürmeye başladı. Belediye Başkanı Osman Sargın, zeytin üreticileri ve tüccarları ziyaret etti. Sargın, Boyalıca ve Tacir'dekiki zeytincilerle bir araya geldi. Burada zeytin alım ve satışlar ile ilgili bilgi alan Sargın, çiftçilerin taleplerini dinleyerek not etti. Osman Sargın'a ziyaretlerinde meclis üyeleri ve muhtarlar da refakat etti.


Öncelikli hedeflerinin arasında tarımı ve çiftçiyi geliştirmek olduğunu dile getiren Başkan Osman Sargın, “2018 hasat mevsiminin çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bölgenin en iyi zeytinlerinin yetiştiği ve ilçemizin ekonomisine büyük girdi sağlayan zeytin, halkımızın ekserisinin geçim kaynağı. Bizler bunun öneminin farkında olarak kırsal kalkınmaya ve çiftçimize yönelik yatırımlar yaptık. Bir çok nokta da hayata geçirdiğimiz zeytin alım merkezleri, sebze ve meyve depolama alanları, sulama depoları çiftçilerimize kolaylıklar sağlıyor. Zeytin bizler için önemli bir tarım ürünü.Bu vesileyle ben bütün çiftçi kardeşlerime bol mahsullü, bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

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