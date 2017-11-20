Başkan Sargın’a istihdama katkı plaketi

İznik Belediye Başkanlığı’nın da desteklediği Gemlik’te düzenlenen buluşma ile iş arayan veya kariyer gelişimini hedefleyen vatandaşlar sektörlerin önde gelen firmaları ile buluştu. Çalışma hayatının aktörlerinin bir araya getirilmesinin amaçlandığı buluşmada katılımcı firmalar nitelikli eleman teminini doğrudan sağlayarak, tam ve yarı zamanlı staj imkanı sunan firmalar ile de bire bir görüşme fırsatı buldu. Ayrıca etkinlikte düzenlenen seminerler ile kişisel gelişimlerine katkı sunacak birçok bilgi birikimi de edindi.

İstihdamı arttırmak, iş dünyasından farklı örneklerin ve kuruluşların aynı fiziksel alanda toplanması, yan yana gelmesi ile istihdam piyasasını teşvik etmek ve istihdamı arttırmaya katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyona vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’da Gemlik’te gerçekleşen etkinliğe katılarak burada Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile bir araya geldi. Her iki başkan da firmaların kurmuş olduğu stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ayrıca İnsan Kaynakları Ve İstihdam Buluşması’nda düzenlenen etkinlikte İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’a İstihdama Katkı Plaketi verildi.