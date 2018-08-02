Başkan Sargın’dan otellere ziyaret

İznik’te faaliyet gösteren otel işletmelerinin isteklerini dinlemek amacıyla ziyaret gerçekleştiren Sargın doluluk oranları hakkında da bilgi aldı. Ziyaretler hakkında açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, “Turizm deyince akla ilk gelen yer olan oteller misafirlerini ağırlayarak bulundukları bölgenin turizmine büyük katkı sağlıyorlar. İlçemizde de her geçen gün turizme olan yatırım artıyor. İznik’in gerek alt yapı çalışmalarının bitmesi ve üst yapı çalışmalarının başlaması turizm yatırımcılarını İznik’e çekiyor. Otellerimizi tek tek dolaşarak yöneticileri ile bir araya geldik. Gerek işletmeler hakkında, gerekse de doluluk oranlarına kadar bir çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Turizm işletmecilerimizin memnuniyeti bizleri de mutlu etti. İnşallah ilçemiz İznik artık biten alt yapısıyla, yükselen üst yapılarıyla, sahili, gölü, tarihi yapılarıyla hak ettiği konuma geliyor” dedi.