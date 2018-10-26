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Başkan Taban, ‘Bereket Sofrası'nda vatandaşlarla buluştu

Bursa’nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her cuma sabahı farklı bir camide kurulan “Bereket Sofrası’nda halkla buluşuyor.

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her cuma sabahı farklı bir camide kurulan “Bereket Sofrası'nda halkla buluşuyor.


Başkan Alper Taban, bu sabah Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Somuncu Baba Camii'nde vatandaşla bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası'nda sabah namazının kılınmasının ardından caminin alt kısmında bulunan hafızlık eğitimi alan öğrencilerin kaldığı yurt bölümünde kahvaltı yapıldı. Burada hafızlık öğrencileri ve vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin meseleleri masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.


Taban, “Burada gecikmeli de olsa devreye alınmış bir alt geçidimiz var. Hiçbir idareci projenin gecikmesini istemez. Biran önce bitmesini ve hayata geçmesini arzu eder. Bizler de göreve başladığımız günden bu yana mücadelemizi verdik. Hamdolsun şu anda alt yolumuz işlemeye başladı. Yan kollarıyla alakalı da istimlâk çalışmaları devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu muameleleri devam ettiriyor. İnşallah o da tamamlandığında şehrin giriş ve çıkış noktalarında güvenli bir trafik akışı sağlanacak” dedi.

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