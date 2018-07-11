Başkan Taban Dünya Nüfus Günü’nü kutladı

Belediye Başkanı Alper Taban, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle İnegöl Nüfus Müdürü Nedret Acel’i ziyaret etti. Ziyaret vesilesiyle Başkan Taban, kısa bir süre önce Nilüfer Nüfus Müdürlüğü’nden İnegöl Nüfus Müdürlüğüne atanan Acel’e hayırlı olsun dileklerini de ileterek yeni görevinde başarılar diledi. AK Parti İlçe Başkanvekili Semih Şeherli ile Meclis Üyesi Ersan Nari’nin de katıldığı ziyarette, Taban, 11 Temmuz’un Dünya Nüfus Günü olduğunu hatırlatarak, "Bizim yaptığımız araştırmalar neticesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan 11 Temmuz tarihinin Dünya Nüfus Günü olarak kabul edildiği kayıtlara geçmiş. Bizim aslında çok bildiğimiz ve kutladığımız bir gün değildi aslında ama bunu da takvim yaprakları arasında gördüğümüzde dikkat çekici bulduk. Bunu alıp İnegöl’e uyarladığımızda İnegöl’ün de gerçekten ciddi manada nüfusunun arttığını görüyoruz. Son nüfus sayımında açıkçası çok ciddi bir artışın olmadığını, yüzde 1’lik bir artış gerçekleştiğini gördük. İnegöl’ümüzün nüfusu en son açıklanan TÜİK verilerine göre 257 bin 931. Tabi şehrimizde kayda girmeyen bir nüfusun olduğunu da biliyoruz. Suriyeliler, Ahıskalılar gibi. Bunlar da mevcut nüfusa katıldığında bu rakamın yaklaşık 190 binler civarına yaklaştığını görüyoruz” dedi.

İnegöl Nüfus Müdürü Nedret Acel ise, “Dünya Nüfus Günü’nde böyle bir ziyaret gerçekleştirerek nüfus günümüzü kutlayan ilk başkan sizsiniz. Çok fazla gündem oluşturan bir gün olmadığı için daha önce kutlayan da olmamıştı. Bu anlamlı ziyaret için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Minnettar olduk. Kurumların her zaman birbirlerine ihtiyaçları vardır. Karşılıklı iyi ilişkiler içerisinde burada çalışmalıyız” diye konuştu.

Taban, ziyarette Nüfus Müdürü Acel’e çiçek takdiminde de bulundu.