Başkan Taban helva dağıttı

Belediye, helva geleneğini mevlit kandilinde de sürdürdü. Hacı Lütfullah Camii ve Huzur Mahallesi Mevlana Camii'nde 2 bin kişiye helva ikram edildi. Helva ikramlarına Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Taban yatsı namazını Hacı Lütfullah Camii cemaatiyle kılarak namaz sonrası helva kazanının başına geçti. Vatandaşlara helva ikram eden Alper Taban'a başkan yardımcıları Adil Kansu ile Eşref Yiğit ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan de eşlik etti.

Başkan Alper Taban, “Halkımızın mevlit kandilini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün İslâm alemine huzur, mutluluk ve barış getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum” dedi.