Başkan Tatlıoğlu Göktepe'de tapuları dağıttı

Orhaneli Belediyesi tarafından, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla Göktepe Mahallesi'nde oluşturulan imar alanı içerisinde tanzim edilen arsaların ve inşa edilen hobi evlerinin tapuları, düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı.

İlk olarak hobi evlerinin açılışı yapıldı, ardından Göktepe Mahallesi'nde tapular, törenle sahiplerine verildi. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, tarıma elverişli olmayan alanların, yapılan planlamayla 82 kat değer kazandığını söyleyerek, “Yöre insanımıza ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacak olan bu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun. Bu projemizin hayata geçirilmesinde emek ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Göktepe Mahallesi hobi evlerinde düzenlenen törene Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Bursa Sağlık Çalışanları Derneği (BUSAD) Başkanı Metin Altundal, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, tarıma elverişli olamayan ve 30 tarlanın bulunduğu alanda 364 dönüm üzerinde planlama yapıldığını söyledi. Yapılan planlamadan 621 kişinin faydalandığını belirten Başkan Tatlıoğlu, “Burası 800 rakımın üzerinde, tarıma elverişli olmayan bir alandı. Arazisi olan insanlar belki de buralarda yerlerinin olduğunu dahi bilmiyorlardı. Çünkü bu alan ekilip dikilen bir yer özelliği taşımıyor. Biz BUSAD'ın hobi evleri yapılması talebi olunca mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya geldik ve burada imar planı yapmak için harekete geçtik” diye konuştu.

82 kat değer kazandı

Planlama ile ilgili yapılan çalışmalar sırasında projeye olumlu bakanların yanı sıra olumsuz bazı söylemlerin de olduğunu anlatan Tatlıoğlu şunları söyledi: “Biz bu işi yaparken iyi gözle bakan olduğu gibi kötü gözle bakanlarda oldu. ‘Ne yapsak da biz bu işi engellesek' diyen insanlarımız maalesef oldu. Bizim için ‘Acaba aklındaki ne? Acaba cebini ne kadar dolduruyor? Acaba varlığını ne kadar çoğaltıyor' gibi bizimle hiçbir zaman yan yana gelmeyecek sözleri de duymadık değil. Köylülerin bir araya gelip ‘Acaba bizi kandırıyorlar mı' diyerek şehir plancılarına ve ilgili kurumlara gittiklerini biliyoruz. Oralarda kendilerine ‘Harika bir proje. Eğer Belediye Başkanı bunu yapmak istiyorsa ya deli ya veli demişler' Çünkü bu çok ciddi bir proje. Bir hayalimiz vardı yaptık ve bitirdik. Şükürler olsun. Planlamamızı yapmadan önce dönümünü 1000 TL'den alan var diye insanlar seviniyordu. Şu anda 750 metrekare alan 50 bin TL yapıyor. 82 kat değer kazandırdık bu alana. 82 kat demek, yüzde 8 bin 200 kat değer kazandı demek. Şükürler olsun ki sıkıntılı işimiz olmadı. Bundan sonra da olmaz inşallah. Desteği olan Bursa Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, projemize oybirliği ile onay veren Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimizin tamamına, tüm kurum ve kuruluşlara, Orhaneli Kaymakamımıza, Göktepe Mahallesi sakinlerine ve halkıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanlığının bu yüzyılda kanalizasyon ve kaldırım yapmanın çok ötesinde, bulunduğu yeri ekonomik olarak, sosyal olarak daha ileriye götürebilme marifetine sahip kişilerin işi olmaya başladığını ifade eden Başkan Tatlıoğlu “Biz de yöremizi geliştirmek ve büyütmek ile ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece yöremizi değil, Bursa'yı ve ülkemizi kalkındıracak projeler üretiyor ve uyguluyoruz. Bu projelerimizden biri de Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyacak olan Maden OSB'dir. Bursa'daValilik'ten üniversiteye, akademik odalardan, diğer sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimin onayını alan tek proje. Göktepe'de yaptığımız bu çalışmada yine ilgili kurum ve kuruluşların tam desteğini alan ve hayata geçen bir projemiz. Bu güne kadar bize destek olan herkese tekrardan teşekkür ediyor, tapularını alan vatandaşlarımıza da hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.