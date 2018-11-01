Başkan Tatlıoğlu'na Romanlardan ziyaret

Roman derneklerinin yöneticileri Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nu ziyaret etti. Roman heyeti Belediye Çay Bahçesi'nde mini konser verdi.

Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı İlhan Göcük, Başkan Yardımcısı Kerem Ağırbaşlılar, Kamberler Roman Spor Kulübü Başkanı Vahdet Tanrıkulu, Genç Romanlar Dernek Başkanı Emin Çuşun, Başkan Yardımcısı Sabahattin Tanürek ile Roman temsilcileri, Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalarda kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. İrfan Tatlıoğlu'nun, Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı olarak yaptığı çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyleyen İlhan Göcük, “Başkanımız sadece Orhaneli'de değil, ülkenin dört bir yanında başarılı çalışmalar yapıyor. Toplumun her kesiminden insanı kucaklıyor. Romanlar olarak kendisine her zaman yanında olduğumuzu söylemek ve bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür etmek istedik” diye konuştu.

Başkan Tatlıoğlu ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu vatanı, bu bayrağı, bu milleti ve bu devleti seven herkesle birlik ve beraberlik içinde olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Roman kardeşlerimize de desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Heyet, ziyaretin ardından Belediye Çay Bahçesinde ilçe halkına mini konser verdi.