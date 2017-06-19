Başkan Tatlıoğlu’ndan BUSKİ’ye teşekkür ziyareti

Başkan Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Buski’nin Orhaneli’ye yaptığı yatırım ve çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Abone işlemlerinde Buski’nin vatandaşa her türlü kolaylığı sağlaması takdir topluyor. Her konuda bizlere desteğini esirgemeyen ve ilçemize yapılan yatırımlarda büyük katkısı olan başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın Recep Altepe’ye, Buski Genel Müdürümüz İsmail Hakkı Çetinavcı’ya ve Buski’nin bütün kademelerinde çalışan ekiplerine Orhaneli’ye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Tatlıoğlu, "Orhaneli’nin gelişmesi ve kalkınması için kaderini değiştirecek çalışmalar yaparak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.