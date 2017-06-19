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19 Haziran 2017 14:48

Başkan Tatlıoğlu’ndan BUSKİ’ye teşekkür ziyareti

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Abone İşleri Şube Müdürü Fatma Turhan’ı ziyaret ederek ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Tatlıoğlu’ndan BUSKİ’ye teşekkür ziyareti

19 Haziran 2017 14:48


Başkan Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Buski’nin Orhaneli’ye yaptığı yatırım ve çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Abone işlemlerinde Buski’nin vatandaşa her türlü kolaylığı sağlaması takdir topluyor. Her konuda bizlere desteğini esirgemeyen ve ilçemize yapılan yatırımlarda büyük katkısı olan başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın Recep Altepe’ye, Buski Genel Müdürümüz İsmail Hakkı Çetinavcı’ya ve Buski’nin bütün kademelerinde çalışan ekiplerine Orhaneli’ye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Tatlıoğlu, "Orhaneli’nin gelişmesi ve kalkınması için kaderini değiştirecek çalışmalar yaparak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.




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