Başkan Tatlıoğlu'ndan kültür turizmi vurgusu

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Bursa Valiliği'nin himayesinde düzenlenen 3. Bursa Turizm Zirvesi'nin ikinci gününde mahallî idareler ve turizm konusunda konuştu.

Turizm sektörünü Merinos AKKM'de bir araya getiren 3. Bursa Turizm Zirvesi'nde konuşan Başkan İrfan Tatlıoğlu, kültür turizminin önemine işaret ederek, belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı., İrfan Tatlıoğlu, Bursa'nın turizm açısından ülkenin ve dünyanın en şanslı şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da konuşmacı olarak katıldığı oturumda deniz, dağ, tarih, kültür, doğa ve sağlık turizmi alanlarında Bursa'nın yeterli payı alması için şehrin bütün dinamikleri ile birlikte sürdürülebilir bir planlama yapılması gerektiğini söyleyen Tatlıoğlu, özellikle kültür turizmine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan İrfan Tatlıoğlu, “Günümüzde insanların tatil anlayışları değişiyor. Tatil denince akla artık sadece deniz, kum ve güneş gelmiyor. Alternatif turizme de ilgi her geçen gün artıyor. Orhaneli tabiatı, mutfağı ve 700 yıldan bu yana yaşatılan Yörük kültürüyle, Bursa'nın alternatif turizminin en önemli merkezlerinden biri. Yerel yönetimler olarak bizlerin, turizmcilerin, tur operatörlerinin, şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlere bu özelliklerimizi tanıtmak için birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.