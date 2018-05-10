Başkan Tatlıoğlu’ndan yol müjdesi

Tatlıoğlu, Bursa-Orhaneli yolu ile ilgili bu ay içerisinde yer tesliminin yapılarak, çalışmaların başlayacağını, tünel ve viyadük inşaatının da 1,5 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ankara’da temaslarda bulunan Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kenan Adiloğlu ile bir araya geldi. Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu’nun da telefonla katıldığı görüşmede Tatlıoğlu, özellikle yol güvenliği ve artan ihtiyaca dikkat çekerek, dağ yöresindeki yol çalışmalarının bir an önce tamamlanarak, vatandaşın hizmetine sunulmasının önemini vurguladı. Olumlu geçen görüşme sonrası açıklama yapan Başkan Tatlıoğlu, “Bursa-Orhaneli yolu için bu ay içerisinde yer teslimi olacak ve çalışmalara başlanacak. Tünel ve viyadük yapımlarının 1,5 yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor. Erenler’e kadar olan 3 adet tünel projesinin ihalesi bitmiş olup, çalışmalar devam ediyor. Harmancık yolunun mahkeme süreci sona ermiş olup, yer teslimi ve sözleşmeleri bitirildi. Müteahhit firma çalışmalarına başlıyor” dedi.

Vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşıma kavuşacaklarını ifade eden Tatlıoğlu, "Yollarımıza destek veren Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’na, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’a, milletvekillerimize, teşkilatlarımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza şahsım ve Orhaneli halkı adına teşekkür ediyorum. İlçemize ve yöremize hayırlı olsun" diye konuştu.