Başkan Tatlıoğlu’ndan yöre kadınlarına istihdam desteği

Yöre kadınlarının istihdamına ayrı bir önem veren Orhaneli Belediye Başkanı Tatlıoğlu’nun kurulmasını sağladığı Orhaneli Üreten Kadınlar Kooperatifi ise çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye tarafından oluşturulan seralarda biberden domatese, fasulyeden, kavun ve karpuza kadar çok sayıda meyve sebze üreten kadınlar, bu ürünlerini Belediye BEBKA destekleriyle kurduğu paketleme tesisinde ambalajlayarak, satışa hazır hale getiriyorlar. Turşudan salçaya, reçelden çeşitli konservelere kadar geniş bir yelpazedeki ürünler ambalajlanıp, paketlenerek, Orhaneli Belediyesi tarafından alınan ‘Orhanili’ markasıyla çeşitli pazarlara sunuluyor.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, seralarda üretim yapan kadınları ziyaret ederek, çalışmalarına destek verdi. Tatlıoğlu, “Yöremizin kadınları çok çalışkandır. Kendileriyle her zaman gurur duyuyoruz. Kadınlarımız üretiyor biz de onlar için bu ürünleri ‘Orhanili’ markasıyla satıyoruz. Yöre kadınları hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine ciddi katkı sunuyorlar. Belediye olarak onları desteklemeye her zaman devam edeceğiz” dedi.

Tatlıoğlu, yöre kadınlarının ürettikleri ve tamamen organik olan bu ürünlerin yanı sıra evde yaptıkları tarhana, bulgur ve köy ekmeklerini de ayrıca Sadağı Kanyonu’ndaki tesiste de satışa sunduklarını sözlerine ekledi.