Başkan Tatlıoğlu'nun öğrencilerle maç keyfi

Öğrencilerin Bursaspor maçlarını stadyumda izlemesini amaçlayan ‘Askıda Kombine Bilet' projesi, Orhaneli'den başladı. İlçede öğrenim gören 120 çocuk ilk olarak müzeleri ve kentin tarihi yerlerini gezdi, ardından Bursaspor-Başakşehir maçını Büyükşehir Belediye Stadyumunda Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile birlikte izledi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor, Uludağ OSB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde imzalanan protokolle, ilçelerde yaşayan ve daha önce hiç maça gitmemiş 2023 çocuğun Bursaspor'un maçlarına gitmesini sağlayacak proje Orhaneli'den başladı. Orhaneli Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen projede 120 öğrenci Bursa'da ilk olarak müzeleri ve kentin tarihi mekanlarını gezdi, daha sonra Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve İlçe Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda Bursaspor-Başakşehir maçını izledi.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Çok anlamlı bir proje. Bu projeye destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bursaspor'umuzun maçını çocuklarımızla izlemek bizim için ayrı bir keyif oldu. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.