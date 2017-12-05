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05 Aralık 2017 16:41

Başkan yardımcısı tekerlekli sandalyeye oturup engelliler ile empati kurdu

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yemekte buluştu.

Başkan yardımcısı tekerlekli sandalyeye oturup engelliler ile empati kurdu

05 Aralık 2017 16:41


Merinos Tren İstasyonu’ndaki organizasyona Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer ile Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri katıldı. Albayrak ve Eşer, engellilerin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve onlarla empati kurmak için yemekte tekerlekli sandalyede oturdu.


Osmangazi Belediyesi olarak yılda sadece bir gün değil, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, “Her sağlıklı insan aynı zamanda bir engelli adayıdır. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir. Kendimizi engelli insanlarımızın yerine koyduğumuzda onların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlayabiliyoruz. Belediye olarak mümkün olduğu kadar sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sadece Engelliler Günü’nde değil, her zaman gönüllerimiz sizinle birlikte. Zorlukların üstesinden de hep birlikte geleceğiz” dedi.




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