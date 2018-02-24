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24 Şubat 2018 12:14

Başkan Yıldırım Bursa iş dünyası ile buluşacak

Başbakan Binali Yıldırım, 25 Şubat Pazar günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda Bursa iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

Başkan Yıldırım Bursa iş dünyası ile buluşacak

24 Şubat 2018 12:14


BTSO, Başbakan Binali Yıldırım’ı ağırlamaya hazırlanıyor. BTSO’nun konuğu olarak saat 18:00’de Merinos AKKM’de düzenlenecek akşam yemeğine katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım, Bursa iş dünyası temsilcileri ile buluşacak. Ülke ekonomisinin kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Hükümetimizin teşvik ve destekleri sayesinde Bursa iş dünyası olarak şehir ve ülke ekonomisine ivme kazandıran çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başbakanımız Binali Yıldırım da Bursa temasları çerçevesinde odamızın konuğu olarak üyelerimizle bir araya gelecek. Şehir ekonomisi ve odamızın yürüttüğü makro projeler hakkında bilgiler aktaracağımız başbakanımızı ağırlamak hem bizler, hem de iş dünyamız için çok önemli” dedi.




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