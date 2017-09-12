Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 15:16

Başkan Yılmaz’dan Başsavcı Ülger’e ziyaret

Bursa’nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yeni göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger’i ziyaret etti.

Başkan Yılmaz’dan Başsavcı Ülger’e ziyaret

12 Eylül 2017 15:16


Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Murat Salman, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Erol ve Ahmet Avcı’nın da katıldığı ziyarette, Gemlik ve bölge ile alakalı bilgilendirme yapılarak, Gemlik’in sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri konuşuldu. Kendisi de avukatlıktan gelen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, adalete her alanda ihtiyaç duyulduğunu, önce adliyede, sonra da diğer kurumlarda adil davranılmasının önemli olduğunu kaydetti.


Başsavcı Ali Ülger ise, ‘’Gemlik’e yeni gelmeme rağmen sıcak ve samimi bir ortamla karşılaştım. Adliye personelinin çalışkanlığı ve gayreti işimi çok kolaylaştıracak. Belediye, kaymakamlık ve merkezî hükümetin de desteği ile Gemlik’te önemli çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Önceki başsavcımız Ömer Mete Bey Gemlik’e önemli değerler kazandırmış. Devlette devamlılık esastır. Hem onun çalışmalarına devam edecek, hem de üzerine koyacağız.


Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, 1978 Konya Elbistan doğumlu. Evli ve 2 çocuk babası olan Ülger, savcı ve hakimlik görevlerine Konya’da başladı. Ülger, Mardin Kızıltepe’nin ardından kısa süre Bandırma’da da savcılık yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç