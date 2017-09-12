Başkan Yılmaz’dan Başsavcı Ülger’e ziyaret

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Murat Salman, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Erol ve Ahmet Avcı’nın da katıldığı ziyarette, Gemlik ve bölge ile alakalı bilgilendirme yapılarak, Gemlik’in sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri konuşuldu. Kendisi de avukatlıktan gelen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, adalete her alanda ihtiyaç duyulduğunu, önce adliyede, sonra da diğer kurumlarda adil davranılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Başsavcı Ali Ülger ise, ‘’Gemlik’e yeni gelmeme rağmen sıcak ve samimi bir ortamla karşılaştım. Adliye personelinin çalışkanlığı ve gayreti işimi çok kolaylaştıracak. Belediye, kaymakamlık ve merkezî hükümetin de desteği ile Gemlik’te önemli çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Önceki başsavcımız Ömer Mete Bey Gemlik’e önemli değerler kazandırmış. Devlette devamlılık esastır. Hem onun çalışmalarına devam edecek, hem de üzerine koyacağız.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, 1978 Konya Elbistan doğumlu. Evli ve 2 çocuk babası olan Ülger, savcı ve hakimlik görevlerine Konya’da başladı. Ülger, Mardin Kızıltepe’nin ardından kısa süre Bandırma’da da savcılık yaptı.