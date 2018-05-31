Başkana sosyal medyadan ulaştılar, Çanakkale’ye gittiler

Osmangazi Belediyesi’nin ilçe genelindeki okullara yönelik düzenlediği Çanakkale gezisine Fatih Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri katıldı. Çanakkale gezisine katılmayı çok isteyen aynı okulun 9-H sınıfından Şule Diktepe, İrem Güner ve Sena Yurter de ilginç bir çözüm yolu buldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a sosyal medya hesabından mesaj gönderen 3 öğrenci, Çanakkale gezisine 10. sınıf öğrencileriyle birlikte gitmek istediklerini belirttiler. Başkan Dündar’ın cevabıyla büyük sevinç yaşayan Şule, İrem ve Sena, okul arkadaşlarıyla birlikte başkanın özel misafirleri olarak Çanakkale’ye giderek, istiklal destanının yazıldığı yerleri gördü.

Öğrencilerden Dündar’a teşekkür ziyareti

Çanakkale gezisi sonrasında Şule Diktepe, İrem Güner ve Sena Yurter, teşekkür için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti. Başkan Dündar, Okul Müdürü Girne Ağcihan Coşkun ile birlikte kendisini ziyarete gelen 3 öğrenciyi makamında ağırladı.

Başkan Dündar’a attıkları mesaj sayesinde Çanakkale’ye gitmeyi başaran öğrenciler, “Çanakkale gezisine bizim okulun 10. sınıf öğrencileri gidecekti. Biz de Çanakkale’yi görmeyi çok istiyorduk. Bu yüzden başkanımıza sosyal medya hesabından mesaj atmaya karar verdik. Başkanımızdan cevap gelince çok sevindik. İlk duyduğumuzda inanamadık. Bu güzel ülkemizde yaşamamıza vesile olan şehitlerimizi ziyaret ettik. Bu gezinin tarih bilgimize çok büyük katkısı oldu. Bütün okulumuz adına sizlere çok teşekkür ederiz” dediler.

Okul Müdürü Girne Ağcihan Coşkun da Osmangazi Belediyesi’nin çok önemli bir projeye imza attığını belirterek, “Velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizi Çanakkale’ye adeta hac kafilesi gibi yolcu ettik. Çocuklarımız Çanakkale’den belli bir milli şuur ve duruşla döndüler. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da gençlerin Çanakkale destanının önemini kavramalarına ve milli şuurlarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla ‘Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor’ projesini başlattıklarını belirterek, “Çanakkale Savaşları’nın 100. yılında 18 bin öğrenciyi oraya götürdük. Bu yıl da 20 bin öğrencimizi Çanakkale’ye götürüyoruz. Çanakkale gezilerini çok önemsiyoruz.

Özellikle Türkiye’ye karşı saldırıların olduğu bugünün dünyasında çocuklarımızın oraları görüp, geçmişte yaşananları öğrenmeleri lazım. Çocuklarımızın hepsi bu gezileri büyük bir ilgiyle takip ediyorlar. Osmangazi’de 250 okulumuz var. Bütün öğrencileri götürmek zor oluyor. Sınıfları ayırmak zorunda kaldık. Sırayla bütün öğrencilerimizi Çanakkale’ye götürüyoruz” dedi.

Kendisine sosyal medya hesabından ulaşan 3 öğrenciyi istek ve azimlerinden dolayı kutlayan Başkan Dündar, “Sosyal medya üzerinden attığınız mesajda isteğinizi kıramadım. Özel olarak sizi de Çanakkale’ye götürmüş olduk. İnşallah bu gezi, tarih derslerinize ve yaşamınıza katkı sağlar” diye konuştu.