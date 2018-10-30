Başkandan lösemiyle mücadeleye “maskeli” destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda maske takarak fotoğraf çektirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi üyeleri ile makamında bir araya geldi. Alinur Aktaş, LÖSEV Bursa Koordinatörü Füsun Özcan'dan çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, ziyarete katılan çocuklarla da bol bol sohbet etti. Başkan Aktaş, “Hayatımız çocuklarımız” diyen LÖSEV'e dikkatleri çekmek ve ‘2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak maksadıyla maske takarak, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. Çocuklar da Başkan Aktaş'a LÖSEV'in umut bebeğini hediye etti. LÖSEV Bursa Koordinatörü Füsun Özcan ise LÖSEV adını kullanarak bağış toplayanlarla ilgili vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ziyarette, 8 Kasım 1998'de kurulan ve bu yıl 20. yılında olan LÖSEV tarafından, ‘2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nın bütün çocuklara armağan edildiği belirtildi. LÖSEV yetkilileri, ‘2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na farkındalık sağlamak maksadıyla “2 Kasım'da maskeni tak ve fotoğrafını @losev1998 etiketiyle paylaş, çocuklarımıza umut ol” diyerek, herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.