Başkandan ‘müzik’ molası

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müze önündeki amfi tiyatroda gitar çalan gençlerle birlikte şarkı söyledi. Yoğun çalışma temposuna bu şekilde mola veren Başkan Aktaş’ın hareketi gençleri memnun etti. Bursa’nın daha yaşanabilir şehir olması, bu yöndeki eksikliklerin giderilmesi için gece gündüz mesai harcayan Başkan Aktaş, Bursa Kent Müzesi’nin önünden geçerken, şarkı söyleyen gençleri görünce yanlarına gitti. Bir süre seslendirilen parçaları dinleyen Başkan Aktaş, gençlerle kısa bir müzik sohbeti yaptı. Sokak müzisyenlerinin birlikte şarkı söyleme isteğini de geri çevirmeyen Başkan Aktaş, sevilen eserlere eşlik etti. Belediye çalışmalarına kısa bir mola veren Başkan Aktaş, kendisine sorulan soruları cevaplayarak, Bursa ile ilgili düşüncelerini ifade etti. Başkan Aktaş, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.