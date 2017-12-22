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22 Aralık 2017 17:42

‘Başkanımla okuyorum’ projesinde 10. hafta geride kaldı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından ilçedeki miniklerle birlikte gerçekleştirilen ‘’Başkanımla okuyorum’’ projesi sürüyor.

‘Başkanımla okuyorum’ projesinde 10. hafta geride kaldı

22 Aralık 2017 17:42


Karacabey Belediyesi ve özel bir okulla ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Başkanımla okuyorum’ projesinde 10. hafta geride kaldı. Belediye Başkanı Ali Özkan, bu hafta da ilkokul öğrencileri ile makamında buluşarak, öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Bu haftaki buluşmada, gelen minik misafirleri kapıda karşılayan Başkan Ali Özkan, okuma öncesi hepsiyle sohbet ederek sorularını cevapladı.


Ardından minikler Başkan Özkan’ın dağıttığı kitapları okudu. Öğretmenlerinin de kendilerine eşlik ettiği programda minikler, Başkan Özkan’la aynı masada kitap okumanın heyecanını yaşadı.




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