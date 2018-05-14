Başkanın makamında onu görenler şaşkına dönüyor

Başkan Dündar’ı ziyarete gelenler başta onu biblo zannetse de gerçek kısa sürede anlaşılıyor. Kumru kuşlarının rahat etmesi için ise belediyede herkes seferber oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın odasına giren davetsiz misafir, tüm çalışanların ilgi odağı oldu. Yaklaşık 2 hafta önce pencerenin açık olmasını fırsat bilen kumru, zamanla yazıcının üzerine yuva yaptı. Bir süre sonra yuvayı iyice sağlamlaştıran kumru, oraya yumurtladı. Bunun üzerine Dündar ve belediye personeli kuşun rahat etmesi için bütün imkanları seferber etti. Dündar’ın makam odasındaki cam devamlı açık tutulurken, dişi ve erkek iki guguk kuşunun rahat edebilmesi için yazıcı ise çalıştırılmıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yumurtaların üzerinde dişi ve erkek kuşun nöbetleşe beklediğini ve belirli sıcaklığı muhafaza ettiklerini belirterek, "Birisi gidiyor diğeri geliyor. Onların rahat etmesi için her türlü tedbiri aldık. İki tane yumurta var. Misafirlerimiz de bize çok alıştılar. 2 haftayı geçti. Yakın zamanda yavruları bekliyoruz" dedi.

Belediyecilik hizmetlerini sadece insanlara değil tüm canlılara götürdüklerini, burada yuva yapan kumruların da bunun en güzel delili olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Doğal yaşam merkezimiz Avrupa’da bir numara oldu. Özellikle sokak hayvanlarının bakımlarını yaparak, insanlara zararsız hale getiren çalışma içindeyiz. Yeşil alanlara önem veriyoruz. İlçemizde doğal alanların oluşması için çalışıyoruz. Allah herkese bir görev vermiş. Kedi, köpeklerin sokakta yaşıyor olması, yılanların çıkması da bir görev. Bu kuşların da doğada bir vazifesi var. Bunların da yaşaması insanlar için. Bizler bu şefkati Osmangazi’de tüm canlılara sunuyoruz. İlçemizdeki bu güzel ortamın, huzurun, mutluluğun Ramazan ayı ile birlikte tüm dünyaya yayılmasını temenni ediyoruz" dedi.