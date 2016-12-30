Basketçi kızlar mektupla başkan Özkan’a teşekkür etti

Karacabey Belediyesi ile Tofaş ortaklığında yürütülen ’Tofaş Yeni Nesil Spor Okulları Projesi’ kapsamında basketbol oynamaya başlayan genç kızlar, Belediye Başkanı Ali Özkan’a mektup yazarak spora verdiği destek için teşekkür etti.

Genç basketbolcu kızların yazdıkları mektupta, "Biz 16 yaşında genç kızlarız. Basketbolla tanışalı fazla uzun süre olmadı. Bu sizin ve Tofaş’ın sayesinde oldu. Karacabey’de güzel şeylerin olması bizi mutlu ediyor. Spora ve sporcuya verdiğiniz destek, hem basketbol hem de teknolojik açıdan Tofaş ile yaptığınız iş birliği ciddi anlamda çok güzel. Sizi bir siyasetçi olarak yakından takip ediyoruz ve Karacabey’e verdiğiniz hizmetten dolayı gurur duyuyoruz. Bu spor dalı sayesinde sağlıklı bir yaşam sürdürüyoruz. Bunun için size sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan gelen mektubu okuduktan sonra yaptığı açıklamada, ‘Sportif Kent Karacabey’ hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri projeler ile kentteki sporcu sayısının iki yılda 10 kat artırıldığına söyledi. Özkan, “Başta futbol, basketbol ve güreş olmak üzere, kısa sürede tüm branşlarda ses getiren başarılara imza atan bir spor altyapısı oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporla birlikte büyüyen, yetişen bireyler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.