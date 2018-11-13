Başkonsolos Reiffenstuel: “Ekonomisi güçlü bir Türkiye Almanya'nın lehine”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın konuğu olan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Micheal Reiffenstuel, Almanya'nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini daha ileriye taşımayı hedeflediğini belirterek, “Ekonomisi güçlü bir Türkiye bizim de lehimize olur” dedi.

BTSO, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Micheal Reiffenstuel'i ağırladı. Almanya'nın Bursa'nın en önemli ticaret partnerleri arasında yer aldığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'dan Almanya'ya ihracat yapan bin 100'ün üzerinde firma bulunduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki ticarî ilişkileri gelecek dönemde yatırım ilişkileriyle de taçlandırmayı arzu ettiklerini ifade eden Burkay, “Bursa, gerek insan kıymeti gerekse de uygun yatırım alanlarıyla Alman firmaların yatırım yapabileceği en önemli merkezlerden biri. Odamız öncülüğünde çalışmaları sürdürülen TEKNOSAB projemizin Alman firmaları için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum” dedi.

Bursa'nın yüksek teknoloji üretiminin merkezi olma hedefi doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Başkan İbrahim Burkay, bu hedefe destek sağlayacak ortaklar bulmanın önemini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Avrupa'daki ekonomilere baktığımızda Türkiye'nin her anlamda eşleştiği tek ülkenin Almanya olduğunu görüyoruz. Bu anlamda iki ülkenin işbirliğini çok daha iyi noktalara taşıması gerekiyor. Oda olarak bizler, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında atılacak her adıma destek olmaya hazırız. Almanya Bursa Fahri Konsolosu, Meclis Üyemiz ve aynı zamanda Turizm Konseyimizin Başkanı Sayın Sibel Cura Ölçüoğlu da çalışmalarıyla Bursa ve Almanya arasındaki işbirliğine güç katacaktır.”

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Micheal Reiffenstuel Türkiye'nin Almanya için hem politik hem de ekonomik anlamda önemli bir ortak konumunda olduğunu belirtti. Politikada dönemsel olarak yaşanan problemlerin ticarî ilişkileri etkilemesini istemediklerini belirten Başkonsolos, “Türkiye ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan bir iş birliği mevcut. Ekonomik alandaki ilişkilerimizi daha ileriye taşımayı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye ekonomisinin güçlenmesi, Almanya'nın da lehine bir durum” dedi.