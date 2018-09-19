Başsavcı Ersungur görevine başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Engin Kurular'ın Edirne Uzunköprü'ye tayininin ardından yerine Edirne Uzunköprü Başsavcılığı yapan Ufuk Ersungur getirildi.

Mudanya'nın yeni başsavcı Ufuk Ersungur, bu hafta itibariyle görevine başladı. Mudanyalı gazeteciler kendisine hoşgeldin ziyaretinde bulundu. Ersungur, 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bitlis Ahlat, Balıkesir Havran, Zonguldak Ereğli ve Edirne Uzunköprü'de görev yapan Başsavcı Ufuk Ersungur, evli ve 3 çocuk babası.