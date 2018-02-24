Başsavcı Gürlek’ten Başkan Dündar’a veda ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sait Gürlek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Dündar, Bursa’daki çalışmalarından dolayı Başsavcı Gürlek’e teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diledi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sait Gürlek de Bursa’da görev yaptığı süre içerisinde kendisinden samimi dostluğunu hiçbir zaman esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Başkan Dündar, ziyaret sonunda Başsavcı Gürlek’e hatıra olarak Bursa çakısı hediye etti.