Başsavcı İnanç: "Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız"

Başsavcısı İnanç, uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşların da desteğini beklediklerini ifade eden İnanç, 2017 yılında 323 kullanıcı hakkında işlem yapıldığını, bunların birçoğunun tedavi ile tekrar topluma kazandırıldığını kaydetti. İnanç, “Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımı son dönemde ülkemizde artış göstermektedir. Uyuşturucu kullanan kitleyi artırmak adına çocuklarımız da, suç örgütlerinin hedefi halindedir. Özellikle çocuklarımız arasında extazy, bonzai, flakka gibi sentetik uyuşturucu maddelerin kullanımı artmıştır. Uyuşturucu maddeler, kullanan kişiye psikolojik ve fizyolojik açıdan birçok zarar vermekte, hatta kullanan kişilerin ölümüne dahi sebep olabilmektedir” dedi.

30 yıla kadar hapis

Başsavcı İnanç, “Suçla mücadele açısından uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imali, ticareti veya kullanımı ceza kanunları uyarınca suç olarak kabul edilmiştir. Özellikle uyuşturucu maddelerin imal ve ticaretine 10 yıl ila 30 yıl arasında ciddi hapis cezaları ön görülmektedir. Anne babalardan, öğretmenlerden, muhtarlarımızdan destek istiyoruz. Okul çevrelerinde, evlerinin civarında, metruk binalarda şüpheli kişi veya olaylarla karşılaştıklarında bu durumu acilen bize bildirsinler” dedi.

Uyuşturucu madde kullananlara ilk etapta hapis cezasının verilmediğini ifade eden Başsavcı İnanç, “Maksadımız uyuşturucu madde bağımlısının tedavi edilmesi ve ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılmasıdır. Uyuşturucu madde kullanan kişiler kendi rızalarıyla başsavcılığımıza, emniyete, jandarmaya ya da devlet hastanesine başvursunlar, onların tedavi süreçlerini başlatalım” diye konuştu.

Tedavi süreçlerinin takibi için İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün çalışma yürütmekte olduğunu bildiren İnanç, “İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz yükümlülerin takibini yapmakta, yükümlülerle iletişim kurmakta, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla seminer çalışmaları, müdahale programları düzenlemektedir. Bunun yanında uyuşturucu madde kullananlar hakkında tedavi işlemleri İnegöl Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne bağlı olarak kurulan AMATEM bürosunda yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Bu yıl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 323 kişinin uyuşturucu madde kullanmaktan takibinin yapıldığını aktaran İnanç, uyuşturucu madde kullananların yüzde 10’unu çocukların oluşturduğunu, tedavi uygulanan kullanıcıların büyük kısmının tedavilerinin olumlu sonuç verdiğini, bunların tekrar topluma kazandırıldığını kaydetti.

Uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırılmadığının altını çizen İnanç, “Güvenlik güçlerimiz ticaret yaptığı şüphesiyle 175 kişiyi yakaladı. Bunlardan 41’i tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden infazı olan 33 kişide yakalanarak tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 8 kilo 500 gram esrar, 370 adet extazy, 180 gram bonzai, 100 gram metanfetamin, 60 adet hint keneveri ele geçirildi” diye konuştu.